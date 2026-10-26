Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Masih Rp2.540.000 per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |09:35 WIB
Harga Emas Antam Masih Rp2.540.000 per Gram
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada Senin (26/10/2026). (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada Senin (26/10/2026). Harga emas Antam tercatat sebesar Rp2.540.000 per gram.

Sebagai informasi, pembelian emas batangan dengan berbagai ukuran mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 yang berlaku sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas batangan Antam pada Senin (26/10/2026):

0,5 gram: Rp1.320.000
1 gram: Rp2.540.000
2 gram: Rp5.020.000
3 gram: Rp7.505.000
5 gram: Rp12.475.000
10 gram: Rp24.895.000
25 gram: Rp62.112.000
50 gram: Rp124.145.000
100 gram: Rp248.212.000
250 gram: Rp620.265.000
500 gram: Rp1.240.320.000
1.000 gram: Rp2.480.600.000

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/320/3250059//emas-OLoE_large.jpg
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 Hari Ini, Minggu 25 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/320/3249701//harga_emas_antam-H2rS_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp10.000, Kini Dibanderol Rp2.540.000 per Gram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249443//emas_antam-jAQz_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000, Segram Rp2.554.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/622/3248449//emas_antam-gSJT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp7.000, Buyback Lompat Tinggi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/622/3248224//emas_antam-AHkT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 16 Oktober Naik Rp4.000, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/622/3247353//emas_antam-2kQx_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp2.000 Dekati Rp2,6 Juta per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement