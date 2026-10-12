Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp2.000 Dekati Rp2,6 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp2.000 Dekati Rp2,6 Juta per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Senin (12/10/2026) kembali naik. Harga Emas Antam naik Rp2.000 menjadi Rp2.594.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.592.000 per gram.

Untuk harga beli kembali (buyback) juga naik Rp7.000 menjadi Rp2.408.000 per gram. Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.347.000

- Harga emas 1 gram: Rp2.594.000

- Harga emas 2 gram: Rp5.128.000

- Harga emas 3 gram: Rp7.667.000

- Harga emas 5 gram: Rp12.745.000

- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.435.000

- Harga emas 25 gram: Rp63.462.000

- Harga emas 50 gram: Rp126.845.000

- Harga emas 100 gram: Rp253.612.000

- Harga emas 250 gram: Rp633.765.000

- Harga emas 500 gram: Rp1.267.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp2.534.600.000

(Dani Jumadil Akhir)

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