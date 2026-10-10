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Harga Emas Antam Sabtu 10 Oktober 2026 Naik Jadi Rp2.592.000 per Gram

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |10:55 WIB
Harga Emas Antam Sabtu 10 Oktober 2026 Naik Jadi Rp2.592.000 per Gram
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penguatan pada perdagangan hari ini, Sabtu (10/10/2026).

Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam meroket Rp20.000 menjadi Rp2.592.000 per gram dari sebelumnya Rp2.572.000 per gram.

Kenaikan harga juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback naik Rp25.000 menjadi Rp2.401.000 per gram dari sebelumnya Rp2.376.000 per gram.

Adapun harga emas Antam untuk ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.346.000. Kemudian, emas ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.592.000, sedangkan ukuran 2 gram mencapai Rp5.124.000.

Untuk ukuran 3 gram, harga emas Antam tercatat Rp7.661.000, sementara ukuran 5 gram dibanderol Rp12.735.000. Selanjutnya, emas ukuran 10 gram dijual Rp25.415.000 dan ukuran 25 gram mencapai Rp63.412.000.

Harga emas ukuran 50 gram tercatat Rp126.745.000, sedangkan ukuran 100 gram mencapai Rp253.412.000. Untuk ukuran 250 gram, harganya sebesar Rp633.265.000.

Sementara itu, emas Antam ukuran 500 gram dibanderol Rp1.266.320.000. Adapun ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, mencapai Rp2.532.600.000.

Untuk transaksi pembelian emas batangan, ketentuan perpajakan yang berlaku mengatur pembelian emas dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

 

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