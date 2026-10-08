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Harga Emas Antam Turun Rp15.000, Segram Jadi Rp2.565.000 per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |10:03 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp15.000, Segram Jadi Rp2.565.000 per Gram
Harga emas Antam (ANTM) pada hari ini, Kamis (8/10/2026), turun. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) pada hari ini, Kamis (8/10/2026), turun. Emas Antam turun Rp15.000 menjadi Rp2.565.000 per gram.

Sementara itu, buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan turun Rp25.000 menjadi Rp2.366.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.332.500 
Emas 1 gram: Rp2.565.000 
Emas 2 gram: Rp5.080.000 
Emas 3 gram: Rp7.602.000 
Emas 5 gram: Rp12.640.000 
Emas 10 gram: Rp25.200.000 
Emas 25 gram: Rp62.835.000 
Emas 50 gram: Rp125.505.000 
Emas 100 gram: Rp250.860.000 
Emas 250 gram: Rp626.840.000 
Emas 500 gram: Rp1.253.400.000 
Emas 1.000 gram: Rp2.505.600.000

(Feby Novalius)

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