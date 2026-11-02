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Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS dan Galeri24

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |10:39 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS dan Galeri24
Harga Emas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas di Pegadaian Antam, Galeri24 maupun UBS masih bertahan di level yang sama pada hari ini, Senin (2/11/2026).

Berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi Pegadaian, harga emas Antam masih berada di level Rp2.564.000 per gram. Sementara emas Galeri24 tetap dibanderol Rp2.443.000 per gram dan emas UBS dipatok Rp2.467.000 per gram.

Untuk ukuran lainnya, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.333.000, sedangkan ukuran 5 gram mencapai Rp12.592.000 dan 10 gram sebesar Rp25.127.000. Produk Antam tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 100 gram.

Adapun emas Galeri24 ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.282.000. Untuk ukuran 5 gram harganya mencapai Rp11.978.000 dan 10 gram sebesar Rp23.894.000. Galeri24 menyediakan emas dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara itu, emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.333.000. Untuk ukuran 5 gram dibanderol Rp12.097.000 dan 10 gram sebesar Rp24.064.000. Emas UBS tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

 

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Topik Artikel :
emas antam emas Harga Emas
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