Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp4.000, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) logam mulia turun Rp4.000 pada perdagangan hari ini, Rabu (4/11/2026). Berdasarkan informasi dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp4.000 menjadi Rp2.537.000 per gram dari sebelumnya Rp2.541.000 per gram.

Pelemahan harga juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback turun Rp4.000 menjadi Rp2.307.000 per gram dari sebelumnya Rp2.311.000 per gram.

Sebagai informasi, dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif yang berlaku sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan yang tidak memiliki NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut daftar terbaru harga emas Antam hari ini: