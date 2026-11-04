Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp110 Ribu hingga 12 November

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan promo tiket Kereta Cepat Whoosh dengan potongan harga hingga Rp110.000 dalam rangka program tanggal kembar 11.11. Promo yang berlangsung pada 3–12 November 2026 tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan layanan kereta cepat untuk perjalanan Jakarta-Bandung.

Promo ini tersedia melalui aplikasi Traveloka dalam program 11.11 Epic Sale 2026. Masyarakat dapat memperoleh potongan harga dengan memasukkan kode kupon 1111WHOOSH saat melakukan pemesanan tiket.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memberikan nilai tambah kepada pelanggan sekaligus memperluas akses pembelian tiket Whoosh melalui platform digital.

"Dengan waktu tempuh yang singkat dan perjalanan yang nyaman, Whoosh dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin berlibur, mengunjungi keluarga, maupun melakukan perjalanan bisnis. Melalui promo 11.11 ini, masyarakat dapat merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal yang sesuai dengan kebutuhannya," ujar Emir dalam keterangan resmi, Rabu (4/11/2026).

KCIC menawarkan dua skema potongan harga dalam program tersebut. Pertama, diskon mulai Rp8.000 hingga Rp80.000 untuk transaksi dengan nilai Rp400.000 sampai Rp4 juta dalam satu pemesanan.

Kedua, potongan harga mulai Rp12.000 hingga Rp110.000 untuk transaksi senilai Rp300.000 hingga Rp5,5 juta dengan ketentuan pembelian minimal dua penumpang dalam satu pemesanan.

Kupon tersebut berlaku bagi pengguna yang telah masuk ke akun Traveloka dengan aplikasi versi 5.1 atau lebih baru. Periode keberangkatan dapat dipilih sesuai ketersediaan tiket dan ketentuan yang berlaku.