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Menperin ke Lulusan Vokasi: Jangan Cuma Cari Lowongan Kerja!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |16:14 WIB
Menperin ke Lulusan Vokasi: Jangan Cuma Cari Lowongan Kerja!
Menperin ke Lulusan Vokasi: Jangan Cuma Cari Lowongan Kerja! (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji meminta lulusan pendidikan vokasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak sekadar mengisi lowongan kerja. Menurutnya, mereka juga harus ikut menaikkan standar mutu dan produktivitas industri nasional. 

Hal ini disampaikan Menperin dalam Wisuda Bersama Politeknik dan Akademi Komunitas Kemenperin 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta. 

Wisuda ini diikuti 3.133 wisudawan/wisudawati dari 11 politeknik dan dua akademi komunitas Kemenperin, baik secara langsung maupun daring dari kampus masing-masing.
 
"Lulusan vokasi Kemenperin bukan sekadar mengisi lowongan kerja, tetapi harus menaikkan standar mutu dan produktivitas industri Indonesia," kata Sarmuji di Jakarta, Kamis (12/11/2026)
 
Menurut Sarmuji, SDM industri yang kompeten, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi penentu keberhasilan hilirisasi dan industrialisasi nasional. 

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ekonomi harus bertransformasi agar menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Karena itu, SDM tidak cukup hanya terampil secara teknis. SDM juga harus mampu menciptakan, mengembangkan, dan menguasai teknologi.
 
"Transformasi ekonomi membutuhkan penguatan hilirisasi sumber daya alam, riset dan inovasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Karena itu, pengembangan SDM industri harus berjalan seiring dengan pembangunan dan penguatan struktur industri nasional," ujarnya.

Selain itu, Sarmuji menambahkan, Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok bahan mentah. Hilirisasi adalah titik awal industrialisasi yang lebih luas. Jika industri hulu dan hilir saling terhubung, dampaknya berlipat, antara lain investasi bertambah, tenaga kerja terserap, IKM berkembang, industri permesinan, logistik, jasa, dan kawasan industri ikut tumbuh
 
"Agenda industrialisasi Indonesia tidak lagi sekadar meningkatkan kapasitas produksi. Kita sedang mengejar transformasi industri yang lebih produktif, intensif teknologi, inovatif, inklusif, berkelanjutan, serta terintegrasi dalam rantai pasok global," jelasnya.

 

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