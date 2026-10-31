Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin: Industri Manufaktur RI Masih Ekspansi, Bukan Kontraksi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |15:19 WIB
Menperin: Industri Manufaktur RI Masih Ekspansi, Bukan Kontraksi
Menteri Perindustrian Sarmuji mengklaim kinerja industri nasional, khususnya sektor manufaktur, masih berada dalam fase ekspansi yang solid. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perindustrian Sarmuji mengklaim kinerja industri nasional, khususnya sektor manufaktur, masih berada dalam fase ekspansi yang solid. Dia sekaligus membantah anggapan bahwa industri manufaktur mengalami kontraksi. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat sektor industri pengolahan konsisten berada di zona ekspansi dengan pertumbuhan yang melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal II-2026.

Kemenperin menepis kekhawatiran publik mengenai pelemahan aktivitas manufaktur yang sempat memengaruhi sentimen pasar domestik. Sejumlah indikator survei berkala menunjukkan bahwa optimisme pelaku usaha dan aktivitas produksi industri masih berada di atas ambang batas ekspansi.

"Dari survei manufaktur levelnya ekspansi di atas 50 persen, Indeks Kepercayaan Industri juga sekitar 53 persen, yang berarti industri dalam level ekspansi, bukan kontraksi sebagaimana dipikirkan banyak orang," ujar Sarmuji saat ditemui seusai menghadiri Rapimnas Kadin di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Ketahanan sektor industri pengolahan tercermin dari pertumbuhan output manufaktur yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Kemenperin menilai tren tersebut menjadi salah satu penopang stabilitas perekonomian nasional sepanjang paruh pertama 2026.

"Sampai kuartal kedua datanya relatif serupa, yaitu pertumbuhan sektor industri sedikit di atas pertumbuhan ekonomi, artinya kita lagi dalam prospek yang cukup baik," jelas Sarmuji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250416//forum-z2qu_large.jpeg
Forum Bisnis Paten 2026 Buka Peluang Kerja Sama Industri dan Inventor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/320/3248415//industri_logistik-SF4V_large.png
Ekspor RI Tumbuh 4,43 Persen, Logistik Jadi Kunci Pelaku Usaha Tembus Pasar Global 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248101//industri_pembiayaan-5KXY_large.jpg
Industri Pembiayaan Gandeng Polisi Usut Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi, Modus AI dan Face Swap Didalami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247907//roko-heB6_large.jpg
Pertumbuhan Industri Hasil Tembakau Nyaris Nol akibat Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3246841//menperi-HyA3_large.jpg
Industri Hijau Bukan Sekadar Kewajiban, tapi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246713//menperin-E9OZ_large.jpeg
Industri Besar Bisa Kalah dengan yang Cepat, Menperin Minta Pelayanan Publik Dipercepat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement