Menperin Desak Pemda Siapkan Infrastruktur dan Lahan Kawasan Industri

JAKARTA - Menteri Perindustrian Sarmuji meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung pengembangan kawasan industri dengan menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung secara optimal. Menurutnya, kawasan industri merupakan sarana efektif untuk mempercepat laju industrialisasi nasional.

"Kawasan industri itu sebenarnya sesuatu yang bagus untuk mendorong industrialisasi, karena di dalamnya itu paket lengkap. Hanya perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastrukturnya, lahan, dan lain sebagainya," ujar Sarmuji, Senin (12/10/2026).

Mengenai potensi pembangunan kawasan industri baru, khususnya di Jawa Timur, Sarmuji menjelaskan bahwa realisasinya akan menyesuaikan pemetaan potensi pada tiap wilayah.

Sarmuji mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Jatim. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat cukup solid karena mampu berada di atas rata-rata nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

"Itu menunjukkan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah provinsi. Selamat juga kepada Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai hari jadi ke-81, dan prestasinya makin lama makin baik," tambahnya.