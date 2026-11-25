Kesenjangan Dana Infrastruktur Capai Rp2.706 Triliun, Ini Proyek yang Bisa Dibiayai Lewat KPBU

JAKARTA – Pemerintah daerah didorong memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah kesenjangan pendanaan dan keterbatasan anggaran daerah. Skema ini memungkinkan pemerintah melibatkan badan usaha dalam pembiayaan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KPBU dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah dapat menjalankan proyek strategis sekaligus menjaga kemampuan fiskal untuk membiayai belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat.

Menurut Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo, pembangunan infrastruktur nasional masih menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar Rp2.706 triliun. Sementara itu, kapasitas fiskal sebagian besar pemerintah daerah masih terbatas karena harus memenuhi kebutuhan belanja rutin dan pelayanan publik.

“Kapasitas fiskal APBD harus tetap menjadi benteng bagi belanja wajib dan pelayanan dasar. KPBU hadir agar proyek strategis tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas anggaran rutin,” ujar Teguh, Rabu (25/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat menerapkan dua skema pengembalian investasi dalam KPBU, yakni tarif pengguna (user charge) dan pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP).