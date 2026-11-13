AHY Sebut Pembangunan Infrastruktur Harus Jangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi harus memberikan manfaat secara merata bagi seluruh generasi.

"Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin memastikan pembangunan infrastruktur bisa menyentuh seluruh kalangan masyarakat dengan semangat membangun untuk semua: no one, no region, no generation is left behind," kata AHY dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang digelar iNews Media Group pada Kamis (12/11/2026) malam.

Menurutnya, infrastruktur harus menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, kemampuan beradaptasi, ketahanan, serta dampaknya bagi masyarakat.

"Kita ingin memastikan bahwa infrastruktur benar-benar menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, bukan hanya membangun lebih banyak, tetapi lebih baik, lebih adaptif, lebih resiliens, dan lebih berdampak langsung pada masyarakat kita," ujarnya.

AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerataan manfaat pembangunan perlu diperhatikan agar tidak hanya dirasakan generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang.