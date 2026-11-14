Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Emisi, Blue Bird Makin Serius Operasikan Kendaraan Listrik

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |11:41 WIB
Tekan Emisi, Blue Bird Makin Serius Operasikan Kendaraan Listrik
Kendaraan Listrik Blue Bird (Foto: Okezone/Blue Bird)
A
A
A

JAKARTA - Emisi kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi di wilayah Jabodetabek. Hal ini bisa memicu cuaca ekstrem seperti kekeringan panjang dan banjir.

Berbagai cara pun dilakukan pemerintah 
untuk mengurangi emisi tersebut. Salah satunya yakni beralih ke kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik (EV).

Presiden Prabowo Subianto pun menargetkan produksi Mobil listrik nasional mulai dilakukan pada 2028. 

Dirut Blue Bird

Sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi emisi, Blue Bird saat ini telah memiliki 1.000 kendaraan listrik di berbagai lini layanan mulai dari taksi reguler, rental mobil hingga bus listrik. 

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto (Andre) Djokosoetono mengatakan pihaknya telah menggunakan kendaraan listrik sejak 2019, ketika ekosistem EV di Indonesia masih sangat terbatas. 

"Jadi sejak awal, perusahaan telah mengupayakan kesiapan operasional dan pengelolaan armada listrik dengan sumber daya dan Infrastruktur yang tersedia saat itu," ujarnya kepada Okezone, Sabtu (14/11/2026).

Andre menjelaskan upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Seiring semakin terbukanya ekosistem EV, Blue Bird terus beradaptasi dan menyempurnakan pengelolaan armada, termasuk dari sisi infrastruktur dan teknologi pendukung.

Kendaraan Listrik Blue Bird

"Blue Bird memanfaatkan sistem digital, termasuk SAP untuk memantau jadwal perawatan dan riwayat maintenance armada. Untuk kendaraan listrik, perawatan terjadwal dilakukan setiap 20.000 km," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837451/gelar-rups-blue-bird-bird-ganti-dirut-komut-hingga-tebar-dividen-rp180-miliar-G8DuPWTeTj.jpg
Gelar RUPS, Blue Bird (BIRD) Ganti Dirut-Komut hingga Tebar Dividen Rp180 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/28/278/2805095/blue-bird-bukukan-laba-rp123-26-miliar-meroket-161-di-kuartal-i-2023-LCxysh3osR.jfif
Blue Bird Bukukan Laba Rp123,26 Miliar, Meroket 161% di Kuartal I-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/30/278/2463253/gantikan-noni-purnomo-sigit-djokosoetono-jadi-dirut-baru-blue-bird-lkFWppj2AN.jpg
Gantikan Noni Purnomo, Sigit Djokosoetono Jadi Dirut Baru Blue Bird
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/27/278/2300359/blue-bird-rugi-rp157-9-miliar-akibat-covid-19-ygbzQ8Pdmv.jpg
Blue Bird Rugi Rp157,9 Miliar akibat Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/15/3252100//pevs_2026-vUVR_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan PEVS 2026, BYD Atto 1 hingga Honda CUV e
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251761//blue_bird-BPnm_large.jpg
Blue Bird Raup Pendapatan Rp 4,57 Triliun hingga Kuartal III 2026, Naik 10,9 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement