Tekan Emisi, Blue Bird Makin Serius Operasikan Kendaraan Listrik

JAKARTA - Emisi kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi di wilayah Jabodetabek. Hal ini bisa memicu cuaca ekstrem seperti kekeringan panjang dan banjir.

Berbagai cara pun dilakukan pemerintah

untuk mengurangi emisi tersebut. Salah satunya yakni beralih ke kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik (EV).

Presiden Prabowo Subianto pun menargetkan produksi Mobil listrik nasional mulai dilakukan pada 2028.

Sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi emisi, Blue Bird saat ini telah memiliki 1.000 kendaraan listrik di berbagai lini layanan mulai dari taksi reguler, rental mobil hingga bus listrik.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto (Andre) Djokosoetono mengatakan pihaknya telah menggunakan kendaraan listrik sejak 2019, ketika ekosistem EV di Indonesia masih sangat terbatas.

"Jadi sejak awal, perusahaan telah mengupayakan kesiapan operasional dan pengelolaan armada listrik dengan sumber daya dan Infrastruktur yang tersedia saat itu," ujarnya kepada Okezone, Sabtu (14/11/2026).

Andre menjelaskan upaya ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Seiring semakin terbukanya ekosistem EV, Blue Bird terus beradaptasi dan menyempurnakan pengelolaan armada, termasuk dari sisi infrastruktur dan teknologi pendukung.

"Blue Bird memanfaatkan sistem digital, termasuk SAP untuk memantau jadwal perawatan dan riwayat maintenance armada. Untuk kendaraan listrik, perawatan terjadwal dilakukan setiap 20.000 km," tuturnya.