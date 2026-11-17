IHSG Dibuka Melemah ke 5.309, Rupiah Kian Merana Rp18.282 per Dolar AS

IHSG Dibuka Melemah ke 5.309, Rupiah Kian Merana Rp18.282 per Dolar AS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (17/11/2026). Tercatat, IHSG melemah 0,21 persen ke level 5.309,86.

Meski dibuka melemah, IHSG langsung menguat dan sempat menyentuh level tertinggi 5.371,85.

Sementara, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga dibuka melemah.

Rupiah melemah 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp18.282 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.268 per dolar AS.



(Dani Jumadil Akhir)

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