Terungkap! Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Punya Harta Karun Mineral

JAKARTA - Perairan sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) memiliki potensi mineral, sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Hal ini berdasarkan data dan informasi geologi.

Meski demikian, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," kata Dwi Anggia di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.

Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.