Adopsi AI di Indonesia Mulai Masif, Ini Tantangannya

JAKARTA - Adopsi kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan artificial intelligence (AI) semakin masif terjadi di Indonesia. Faktor utamanya ditopang oleh tumbuhnya kesadaran akan manfaat dari adopsi AI, di antaranya membuat operasional dan kinerja perusahaan menjadi semakin efisien dan efektif.

Mengutip laporan Unlocking Indonesia's AI Potential 2026 - Strand Partners yang diterbitkan Agustus 2026, dalam 12 bulan terakhir, adopsi AI di Indonesia tumbuh sebesar 40%, lebih besar dibandingkan pertumbuhan tahun lalu sebanyak 28%, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 43%. Di antara para pengadopsi AI, sebanyak 75% melaporkan peningkatan produktivitas.

"Kendati adopsi AI mulai mengalami peningkatan, namun pebisnis masih dihadapkan pada pilihan yang terbatas dalam menggunakan teknologi," kata Country Manager Xtremax Akbar Khrisna dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pertama, pebisnis bisa membeli aplikasi yang sudah jadi, cepat, teruji, dan mudah untuk dikelola. Tantangannya, pebisnis harus sedikit menyesuaikan dengan cara kerja aplikasi tersebut.

Kedua, pebisnis bisa mengembangkan aplikasi sendiri yang lebih pas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hanya, cara ini membutuhkan tingkat investasi yang tidak sedikit, butuh waktu yang lama, dan perawatan yang tidak pernah selesai. Dilema ini terus menjadi pembahasan dalam dunia AI dalam dua tahun belakangan.

"Yang menarik saat ini adalah apakah AI bisa menyelesaikan dilema tersebut. Apakah memungkinkan perusahaan bisa punya aplikasi yang bisa digunakan secepat aplikasi jadi, namun tetap seluwes layaknya aplikasi yang dikembangkan sendiri. Aplikasi yang tidak hanya menjalankan workflow tapi juga bisa mengerti konteks, yang bisa berubah ketika bisnis kita juga berubah," kata dia.

Sementara, Product Manager Xtremax Bayu Adianto Prabowo menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menyediakan solusi untuk bisa mengatasi dilema tersebut. Xtremax memiliki sebuah layanan yang bisa beradaptasi, sesuai dengan masukan yang diberikan oleh perusahaan. "Sehingga, ke depan AI bisa bekerja seluwes aplikasi yang dikembangkan sendiri (in-house)," katanya.