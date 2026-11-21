Transaksi Karbon IDXCarbon Tembus Rp94,2 Miliar, Volume Capai 1,98 Juta Ton

Perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mencatatkan volume sebesar 1,98 juta ton CO? ekuivalen (tCO?e). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mencatatkan volume sebesar 1,98 juta ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e) hingga 30 Oktober 2026. Capaian tersebut disertai nilai transaksi sebesar Rp94,20 miliar, dengan 160 Pengguna Jasa terdaftar dan 10 proyek tercatat.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong pengembangan ekosistem perdagangan karbon sebagai bagian dari upaya mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan edukasi, transparansi informasi iklim, serta peningkatan kapasitas perusahaan dalam mengelola emisi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Ring the Bell for Climate 2026 yang bertepatan dengan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan program IDX Net Zero Bootcamp di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutannya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengajak perusahaan tercatat untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan ketahanan perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan transisi ekonomi global.