Kemandirian Finansial, Usia 17-24 Tahun Didorong Lebih Melek Keuangan Digital

JAKARTA - Usia 17-24 tahun menjadi fase penting bagi anak muda untuk mulai membangun kemandirian finansial. Mulai dari mengatur uang saku, memperoleh penghasilan sendiri, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan mengelola keuangan perlu dibangun sejak dini.

Ada sejumlah kebiasaan yang bisa diterapkan anak muda untuk menjaga kondisi keuangan tetap sehat. Pertama, membiasakan diri mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan. Kedua, memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak. Ketiga, mencari berbagai fasilitas transaksi yang dapat membantu menekan biaya pengeluaran.

"Di rentang usia 17 sampai 24 tahun, anak muda mulai membangun kemandirian finansial, mulai dari memperoleh penghasilan, hingga mengelola keuangan sehari-hari," kata Direktur Bisnis Konsumen GoPay Kelvin Timotius dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Sementara, GoPay memperluas membership gratis GoPay NEXT ke seluruh Indonesia untuk memudahkan anak muda mengakses layanan keuangan digital.

Kelvin mengatakan, kehadiran program ini sejalan dengan semangat pemerintah mendorong digitalisasi dan inklusi keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kami melihat semakin banyak anak muda menggunakan layanan keuangan digital GoPay dalam keseharian mereka. Data internal kami mencatat adanya peningkatan transaksi non-tunai harian pada pengguna usia 17-24 tahun," katanya.