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Begini Cara Mengatur Keuangan saat Libur Sekolah dan Tahun Ajaran Baru

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |15:35 WIB
Begini Cara Mengatur Keuangan saat Libur Sekolah dan Tahun Ajaran Baru
Begini Cara Mengatur Keuangan saat Libur Sekolah dan Tahun Ajaran Baru (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Cara mengatur keuangan saat libur sekolah dan tahun ajaran baru. Pertengahan tahun menjadi periode yang cukup menantang bagi banyak keluarga di Indonesia. Di satu sisi, musim liburan sekolah mendorong peningkatan pengeluaran untuk rekreasi, perjalanan, atau aktivitas keluarga. 

Di sisi lain, orang tua juga harus bersiap menghadapi tahun ajaran baru yang identik dengan biaya pendidikan, mulai dari uang pangkal, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan penunjang belajar lainnya.

Situasi ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami berbagai opsi pembiayaan yang tersedia, termasuk memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak apabila dibutuhkan.

Salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah hanya memperhatikan besaran bunga pinjaman tanpa melihat komponen biaya lainnya. Padahal, biaya administrasi maupun biaya tambahan lain dapat memengaruhi total kewajiban pembayaran yang harus ditanggung di kemudian hari.

Meningkatnya literasi keuangan masyarakat mendorong kebutuhan akan layanan pembiayaan yang lebih transparan. Pengguna kini tidak hanya mencari proses yang cepat, tetapi juga informasi yang jelas mengenai total biaya pinjaman yang harus dibayarkan sejak awal.

Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara Jonathan Christianto menilai transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih matang.

“Kami memahami bahwa seiring meningkatnya inklusi dan literasi finansial di Indonesia, transparansi biaya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih layanan pinjaman daring," katanya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

"Pengguna perlu memahami komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran agar dapat menyesuaikan keputusan finansial dengan kemampuan mereka,” sambungnya.

 

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