\Begini Grand Design Pesaing Menara Kembar Petronas\

JAKARTA – Malaysia akan memiliki bangunan tandingan Twin Tower Petronas. Bernama apartemen M101 SkyWheel, digadang-gadang akan menjadi ikon kedua setelah si kembar.

Bangunan itu dirancang oleh Studio F.A. Porsche. Porsche yang selama ini terkenal di kalangan kaum elit, merancang berbagai produk fashion bagi kalangan sosialita seperti busana, tas, ikat pinggang, dan lain-lain yang dijual di pusat-pusat perbelanjaan eksklusif di seluruh dunia. Bahkan kini melebarkan sayapnya hingga menembus bidang properti.

"Studio F.A. Porsche ditunjuk sebagai perancang M101 SkyWheel karena kami ingin menjadikan proyek ini kebanggaan Malaysia dan pemiliknya sekaligus ikon kedua setelah menara kembar Petronas. Selain itu, merek membantu dalam menjual suite mewah kami, terutama untuk pembeli asing. Mereka tidak tahu tentang M101, tapi mereka tahu Studio F.A. Porsche," paparnya.

Marketing Director M101 Holdings Sdn. Bhd. Teoh Chie Lean menambahkan, rancangan M101 SkyWheel cukup ikonik. Desainnya seperti simbol perusahaan pengembangnya (M101). Twin tower ini dihubungkan jembatan tiga lantai yang berisi Sky Retail and Office di lantai 50-51 yang salah satunya akan diisi restoran-restoran super mahal.

"M101 SkyWheel akan memberikan pengalaman belanja tertinggi di dunia yakni di ketinggian 200 meter," katanya.

Selain di lantai 50-51, ruang retail juga terdapat di ground floor dan first floor. Total luas ruang retail di M101 SkyWheel mencapai 200.000 m2.

Sementara di lantai 52 akan diisi Planet Hollywood Club yang hanya bisa digunakan oleh member. Masih di lantai yang sama, area terbukanya akan terdapat Ferris Wheel (bianglala) berdiameter 60 meter.

Kincir yang membentuk symbol “0” ini terdiri atas 20 kapsul yang masing-masing berkapasitas delapan orang dan di tengah-tengah lingkaran kincir akan ada jam raksasa bernama Porsche Clock. Wisatawan bisa naik Ferris Wheel di ketinggian 220 meter di atas permukaan tanah dan menyaksikan panorama Kuala Lumpur.

Lalu, di atas Sky Retail and Office di tower A dan B masih menjulang 26 lantai lagi yang membentuk simbol angka 1. “Kalau dilihat desainnya membentuk simbol M101,” imbuh Teoh Chie.

Sementara menara di atas Sky Retail and Office di tower A akan dijadikan hotel bintang 5 Planet Hollywood sebanyak 200 kamar. Sedangkan menara di atas Sky Retail and Office di tower B adalah apartemen premium (Porsche Suites) di lantai 53-78, sebanyak 94 unit yang dipasarkan seharga mulai dari Rp10 miliar per unit.