\Arab Saudi Jamin Pangkas Suplai, Harga Minyak Lompat 1,5%\

JAKARTA - Harga minyak dunia berhasil mengalami kenaikan hingga 1,5% pada penutupan perdagangan Jumat atau Sabtu pagi waktu Indonesia. Harga minyak dunia ini berhasil mengalami kenaikan karena adanya jaminan dari Arab Saudi bahwa Rusia akan tetap melakukan pemangkasan terhadap produksi minyak.

Melansir Reuters, Sabtu (6/5/2017), harga minyak Brent naik 72 sen atau sebesar 1,5% menjadi USD49,10 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) juga mengalami kenaikan 70 sen atau sebesar 1,5% menjadi USD46,22 per barel.

Hanya saja, harga minyak mentah sempat anjlok pada perdagangan kamis lalu. Tercatat, harga minyak mentah WTI sempat jatuh ke level USS43,7. Harga minyak mentah ini adalah yang terendah sejak 15 November lalu. Tak hanya itu, harga minyak Brent juga sempat turun menjadi USD46,64, atau berada pada level terendah sejak 30 November lalu.

Penurunan ini terjadi pada saat Gubernur OPEC Arab Saudi Adeeb Al-Amma mengeluarkan pernyataan bahwa negara anggota non OPEC sepakat untuk memperpanjang kebijakan pengurangan produksi minyak mentah selama 6 bulan.

"Ada keyakinan bahwa perpanjangan 6 bulan mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan pasar, namun keputusan ini belum kuat," kata pejabat Saudi tersebut seperti dilansir dari laman Reuters.

Seperti diketahui, meskipun mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan pekan ini, namun harga minyak mentah Brent dan WTI secara keseluruhan mengalami penurunan selama 3 minggu berturut-turut. Harga minyak mentah Brent turun sebesar 5%. Sementara itu, harga minyak mentah WTI turun hingga 6%. (ded)