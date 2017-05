\Jelang Ramadan, Harga Cabai Rawit Rp70.500/Kg dan Daging Rp117.000/Kg\

JAKARTA - Dua pekan menjelang Ramadan 2017, harga sejumlah kebutuhan pokok di Indonesia belum stabil. Hampir semua komoditi pangan mengalami kenaikan meskipun tipis.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Abdullah Mansyuri mengatakan, komoditi bawang dan cabai yang mengalami kenaikan paling tajam. Untuk bawang putih ada di kisaran Rp60.000-Rp70.000, harga per kilogram (kg) tersebut hampir naik 100% dari harga normal yang seharusnya di kisaran Rp35.000-Rp40.000 per kg.

"Kalau harga bawang merah ada di kisaran Rp37.000 per kg kemarin itu terakhir di kisaran Rp30.000 per kg," ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (11/5/2017)

Sementara itu untuk cabai rawit hijau saat ini ada di kisaran Rp42.000 per kg dari sebelumnya Rp39.000 per kg. Untuk cabai rawit besar ada di kisaran Rp41.500 per kg dari hanya naik Rp1.500 dari sebelumnya Rp40.000 per kg. Cabai merah keriting saat ini dijual di pasaran dengan harga Rp 37.000 dari sebelumnya yang hanya dijual dengan harga Rp35.000.

"Cabai rawit merah ini cukup unik, dulu sempat melambung sampai lebih dari Rp100.000-an kemudian turun menjadi Rp58.000 per kg sekarang naik lagi menjadi Rp70.500 per kg," kata Abdul

Sementara untuk harga daging sapi di pasaran, saat ini dijual dengan harga Rp117.000 per kg. Untuk daging kambing mengalami kenaikan Rp1.000 menjadi Rp112.000 per kg.

"Daging ayam ini mengalami kenaikan sejak dua minggu yang lalu, dari normalnya adalah Rp29.000 per potong menjadi Rp32.000 per potong," kata Abdullah.