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Berikut Cara Lengkap Cek Jadwal Pemadaman Listrik PLN

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |06:17 WIB
Berikut Cara Lengkap Cek Jadwal Pemadaman Listrik PLN
Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemadaman listrik telah terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemadaman listrik bergilir ini dalam rentang waktu 1-3 jam.

PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik. Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan," katanya.

PLN menyatakan, manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem. Salah satu cara untuk mengecek jadwal pemadaman listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Pengguna dapat memilih menu 'Pengaduan' di halaman utama. 

 

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