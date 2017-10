JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali bergerak melemah pada perdagangan Senin (23/10/2017) pagi. Rupiah pun terjemurus ke level Rp13.530-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di Asia melemah 18 poin atau 0,13% menjadi Rp13.537 per USD. Adapun kisaran perdagangan Rupiah, berada di angka Rp13.523-Rp13.537 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 18 poin atau 0,13% ke Rp13.533 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.515 per USD hingga Rp13.540 per USD.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelemahan nilai mata uang Rupiah hanya sementara karena disebabkan oleh kondisi global.

"Kalau pergerakan dari Rupiah atau nilai tukar ada yang sifatnya temporer karena ada masa-masa dimana suasana pasar oleh isu global atau yang sifatnya fundamental," ungkapnya di Lippo Mall Kemang, Jakarta.

Menurutnya, selama nilai tukar Rupiah masih dalam dalam kondisi yang wajar maka fundamental perekonomian Indonesia tidak akan terganggu.

"Selama dari sisi fundamental, kalau untuk rupiah, ekonomi Indonesia, perdagangan internasional, ekspor, impor, capital inflow, cadangan devisa bagus, maka fundamental itu akan menjaga nilai tukar pada tingkat yang stabil," jelasnya.

