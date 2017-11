JAKARTA - Michael Jackson kembali kembali menyabet predikat "Raja". Raja Pop yang telah almarhum ini meraih penghasilan tertinggi bagi artis yang telah wafat.

King of Pop ini mengantongi USD75 juta atau Rp1 triliun (kurs Rp13.366 per USD) pada periode Oktober 2016 hingga Oktober 2017. Berdasarkan daftar Forbes’ Top Earning Dead Celebrities of 2017, almarhum Michael menyabet predikat "King" di daftar ini selama lima tahun berturut-turut.

Tahun lalu, dia berhasil mengkumpulkan kekayaan sebesar USD825 juta. Ini adalah pencapaian tertinggi untuk entertainer yang masih hidup atau sudah meninggal.

Sebagian besar keuntungan dia raup dari katalog Sony/ATV. Waktu Michael meninggal pada 2009, kekayaannya disebut berada USD500 juta. Demikian dikutip dari Time, Rabu (1/11/2017).

Di bawah Michael, ada legenda golf Arnold Palmer, yang meninggal tahun lalu. Palmer masih mengumpulkan USD40 juta, di mana masih ada 400 toko masih menjual sejumlah produk atas namanya.

Berikut daftar lengkap sederet entertainer yang mengumpulkan jutaan dolar AS walau sudah tutup usia :

1. Michael Jackson, USD75 juta

2. Arnold Palmer, USD40 juta

3. Charles Schulz, USD38 juta

4. Elvis Presley, USD35 juta

5. Bob Marley, USD23 juta

6. Tom Petty, USD20 juta

7. Prince, USD187 juta

8. Dr. Seuss, USD16 juta

9. John Lennon, USD12 juta

10. Albert Einstein, USD10 juta

11. David BowieUSD9,5 juta

12. Elizabeth Taylor, USD8 juta

13. Bettie Page, USD7,5 juta

