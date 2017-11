JAKARTA - Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi (FE) dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro didapuk menjadi Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Pemilihan Ari Kuncoro tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda tunggal pergantian Komisaris Utama pada hari ini.

Ari Kuncoro menggantikan Komisaris Utama BNI sebelumnya, yakni Hartadi A Sarwono. Lalu bagaimana sepak terjang Ari Kuncoro?

Seperti dikutip dalam situs ui.ac.id, Kamis (2/10/2017), Ari Kuncoro adalah seorang dosen FEUI yang juga sering menjadi dosen tamu di berbagai universitas di dunia. Dia juga sering pula mengajar di Amerika Serikat.

Ari Kuncoro tamat dari FEUI pada tahun 1986. Pada saat itu konsentrasi yang dia pilih adalah di bidang ekonomi moneter dengan judul skripsi “Prospect of Deficit Financing in Indonesia: A Simulation Study Using Macro Econometric Model”. Setelah itu, beliau melanjutkan jenjang master-nya di Master of Arts, University of Minnesota, USA.

Ari Kuncoro memperoleh gelar S2 nya pada tahun 1990 dengan konsentrasi Development Economics. Tesis yang beliau tulis berjudul “Technical Efficiency in Indonesian Manufacturing Industry: Estimation with Stochastic Frontier of Production Function”.

Pada tahun 1994, Ari Kuncoro makin mengukuhkan profesinya dalam bidang ekonomi dengan menamatkan program doktornya dari Brown University. Konsentrasi yang Ari Kuncoro ambil juga semakin terfokus, yaitu pada Urban Economics, Industrial Organization and Applied Micro Econometrics.

Dalam perjalanan kariernya, Ari Kuncoro sudah banyak mengabdikan diri di berbagai lembaga. Setelah memperoleh gelar doktornya, Ari Kuncoro kembali ke Tanah Air dan mulai menjalani kariernya sebagai peneliti di LPEM-FEUI, sejak tahun 1994 hingga saat ini.

Ari juga sempat menjadi pembantu dekan bagian akademik FEUI pada 1998. Selain itu, beliau juga pernah menjadi sekretaris di program pascasarjana FEUI, pada tahun 1996.

Hingga saat ini, Ari Kuncoro masih aktif mengajar beberapa mata kuliah seperti Makroekonomi, Mikroekonomi dan sering pula menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di dalam dan luar negeri

(dni)