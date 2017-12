JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka bergerak dua arah (mixed) pada perdagangan Rabu (6/12/2017) pagi. Tercatat, Rupiah masih nangkring di level Rp13.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate melemah 6 poin atau 0,04% menjadi Rp13.525 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.521-Rp13.529 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 4 poin atau 0,03% menjadi Rp13.520 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.513 per USD hingga Rp13.525 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS diperdagangkan beragam terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor terus memantau kemajuan reformasi pajak negara tersebut.

Senat AS dengan suara tipis menyetujui rancangan undang-undang dari Partai Republik untuk merombak kode pajak dalam beberapa dasawarsa, bergerak selangkah lebih dekat ke kemenangan legislatif besar pertama pemerintahan Trump dan anggota Kongres Partai Republik.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,22% menjadi 93,392 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1815 dari USD1,1856 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3437 dari USD1,3474 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7608 dari USD0,7597.

Dolar dibeli 112,59 yen Jepang, lebih rendah dari 112,65 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9883 franc Swiss dari 0,9855 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2695 dolar Kanada dari 1,2697 dolar Kanada.

(dni)