JAKARTA – Perayaan belanja online tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara lain yang memiliki perayaan khusus yang sama untuk berbelanja online adalah Amerika Serikat (AS) dan China.

Perayaan belanja online di AS dikenal dengan nama Black Friday. Sedangkan China memiliki perayaan belanja online dengan nama Single Day yang dimeriahkan oleh e-commerce raksasa China, Alibaba.

Ketua Panitia Harbolnas 2017 Achmad Alkatiri mengatakan, Harbolnas ini merupakan milik Indonesia. “Harbolnas itu sendiri kan our own things, it's a national things,” jelasnya, Rabu (6/12/2017.

Ia kemudian menambahkan, Harbolnas di Indonesia ini lebih memiliki kesatuan karena dalam satu hari Harbolnas mengumpulkan 254 e-commerce menjadi satu untuk menjadi perayaan hari belanja online.

“Kalau Black Friday dan sebaginya mungkin tidak seunite kita. Kalau kita kan benar-benar dalam satu hari kita joinin bareng-bareng. Even kalau Single Day Alibaba 11/11 pun memang hanya satu. Kalau kita bicara 254 e-commerce yang join dalam satu hari. So, it’s a very good colaboration,” pungkasnya.

Perayaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2017 ini menjadi Harbolnas dengan rekor terbesar sejak 5 tahun lalu. Tahun ini ada peningkatan sebanyak 43 e-commerce menjadi 254 e-commerce yang berpartisipasi.

Harbolnas tahun ini diakuinya jatuh pada hari yang sangat baik karena tidak bertepatan dengan libur panjang. “Kita optimis sih untuk tahun ini,” ungkapnya.

(rzy)