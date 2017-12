JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengaku tengah menulis buku. Tak tanggung-tanggung, ada dua buku yang saat ini tengah ditulis oleh Menteri Susi.

Menurut Susi, dalam buku yang ia tulis akan menceritakan tentang perjalannya menjadi Menteri selama kurun waktu tiga tahun. Salah satunya pengalaman yang ia tulis adalah bagaimana dirinya mengungkap cerita penenggelaman kapal yang selama ini ia lakukan.

Lebih lanjut Susi mengatakan akan ada cerita-cerita rahasia di balik dunia perikanan yang selama ini dilihatnya saat memegang kekuasaan tertinggi di KKP. Seperti adanya beberapa oknum yang bermain dalam kasus pencurian ikan di perairan Indonesia yang terjadi selama ini.

"Saya sedang menyusun buku sebenarnya journey day on KKP selama ini. Banyak hal yang terjadi, semi confidential, dan juga behind the scene yang juga saya ingin share dengan masyarakat. Ada satu yang normatif, merupakan rangkuman dari policy dan dasar policy dari apa yang kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Baca juga: TOP! 327 Kapal Asing Ilegal Sudah Ditenggelamkan

Menurut Susi, saat ini buku tersebut sedangan dalam tahap editing yang mendalam agar layak konsumsi. Pasalnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan koreksi karena menyangkut kerahasiaan negara yang harus dijaga.

"Beberapa barang kali saya musti go through editing yang lebih komprehensif supaya bisa lebih dimasyarakatkan. Tapi sebetulnya kalau dalam pikiran saya, nothing is confidential to do good for the company. Tapi ya kembali, kadang-kadang ada hal yang mengikat jabatan saya untuk menjaga rahasia negara yang tetap harus saya simpan sampai ada waktu di mana saya juga sedang mencari celah waktu dari range confidential ini berapa lama bisa saya buka," jelasnya.

Menurutnya , maksud dari dirinya untuk menulis buku adalah bukan untuk mencari popularitas. Melainkan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas apa yang selama ini dirinya lihat.

Baca juga: Simak! Berani Tenggelamkan Ratusan Kapal, Ini Rahasia Menteri Susi

Sehingga dengan adanya buku ini, negara Indonesia bisa lebih maju lagi kedepannya. Karena ada banyak masyarakat yang lebih peduli terhadap kedaulatan laut Indonesia.

Karena the country need it. Negara ini butuh untuk maju ke depan. Apa yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu bukan Susi idea, bukan Pak Presiden idea. Itu ada dalam UU Perikanan Nomor 55 Tahun 2009. We execute ini karena itu satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai dan belenggu yang selama ini mengunci tangan kita di belakang," jelasnya.

(rzk)