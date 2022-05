JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengundang Elon Musk untuk berkunjung ke Indonesia. Susi ingin Elon Musk datang ke kampung halamannya, Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

"@elonmusk Hi Elon, perkenankan saya untuk mengundang Anda ke kampung halaman saya, Pangandaran di Pantai Selatan Jawa." tulis Susi pada akun twitter miliknya @susipudjiastuti, Senin (9/5/2022).

Dalam cuitannya, Elon akan diajak ke perkampungan nelayan yang indah di Pangandaran. Susi juga menjelaskan, undangannya ini merupakan bentuk apresiasi terhadap undangan Elon Musk di 2017.

"Sebagai bentu apresiasi atas undangan Anda di Florida pada tahun 2017," ujarnya.

Hasil cuitan Susi ini pun menuai beberapa komentar dari netizen.

"Bu bisa nanti di suguhi seblak ikan tenggiri pedas mang elon nya Bu" tulis pemilik akun @Yuliant95452148. Ada juga yang berkomentar, "If u not reply, you will be "Tenggelamkan!" " tulis akun @BroBillyOscar.

Sebelumnya Elon Musk sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut berakhir dengan ketertarikan Elon pada potensi berinvestasi di industri nikel Indonesia. Elon Musk beserta Tim Tesla Inc berencana mengunjungi Indonesia pada minggu kedua Mei 2022 untuk memantau dua lokasi investasi yaitu Kawasan Industri Hijau di Tanah Kuning, Kalimantan Utara dan pengolahan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik di Sulawesi.