JAKARTA โ€“ Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti membuka restoran di Pinggir Pantai. Dia mengajak masyarakat menghadiri soft opening Susi by the Sea pada hari Minggu ini.

Tertulis pada unggahan di laman Instagram pribadi miliknya @susipudjiastuti115, acara akan dibuka pukul 06.00 โ€“ 08.00 dan 16.00 โ€“ 18.30.

โ€Kawan-kawan yang kebetulan ke Pangandaran, besok pagi jam 6 sampai jam 8 ada soft opening Susi by the Sea. Bisa sarapan pagi dan makan sore,โ€ katanya melalui unggahan video, dikutip Minggu (25/12/2022).

Diketahui lokasi Susi by the Sea berada di Pantai Barat Pangandaran. Pada slide kedua unggahan, Susi juga menjelaskan jalan masuk menuju Susi by the Sea.

โ€Jalan masuknya terletak persis sebelum Susi International Beach Strip. Yuk sarapan dan makan sore di Susi by the Sea,โ€ katanya.

Hari ini Susi kembali mengunggah momen soft opening Susi by the Sea. Dirinya memposting customer pertama yang datang. Dua pria yang diketahui bernama Aldi dan Arman tersebut memilih memesan seporsi bubur dan donat. โ€œWaw topping ayamnya luar biasa banyak, kedelainya juga,โ€ ucap Susi. Menyetujui pernyataan Susi, Arman mengaku donat yang ia pesan rasanya tidak kalah dengan yang dijual di kota-kota besar. Meskipun sempat sedikit terlambat melakukan soft opening karena kendala gerimis, acara terlihat berjalan lancar.