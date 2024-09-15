Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Susi Pudjiastuti Nangis Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |15:26 WIB
Susi Pudjiastuti Nangis Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut
Susi nangis keran ekspor pasir laut dibuka (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menangis menanggapi dibukanya keran ekspor pasir laut. Kesedihannya itu dia bagikan melalui media sosial X.

Kesedihan Susi ini muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024, yang mengatur tentang ekspor pasir dan hasil sedimentasi laut. Kebijakan ini menggantikan aturan sebelumnya, yang melarang ekspor pasir laut selama 20 tahun.

Dalam unggahan di akun X pribadinya, Susi menyampaikan rasa sedih dengan menulis simbol tangisan panjang dikutip, Minggu (15/9/2024). Ungkapan emosional ini muncul setelah beredarnya berita bahwa ekspor pasir laut telah dilegalkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

Aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan merevisi ketentuan dalam Permendag Nomor 22 dan 23 Tahun 2023, yang sebelumnya melarang ekspor jenis pasir laut tertentu. Berdasarkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024, jenis pasir yang dilarang diekspor adalah pasir laut yang mengandung komponen-komponen mineral tertentu, termasuk pasir yang berasal dari hasil pembersihan sedimentasi laut dengan ukuran butiran khusus. Jenis pasir tersebut diatur dalam pos tarif atau HS Code ex 2505.10.00, yang mencakup pasir alam dengan kandungan emas, perak, timah, dan nikel.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Isy juga menekankan bahwa ekspor pasir laut hanya diizinkan jika kebutuhan domestik telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/320/2854855/susi-pudjiastuti-80-nelayan-mancing-dapatnya-plastik-bukan-ikan-SYbr79weM3.png
Susi Pudjiastuti: 80% Nelayan Mancing Dapatnya Plastik Bukan Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/320/2848199/susi-pudjiastuti-asyik-memasak-sambil-merokok-kena-semprot-prabowo-NnmeIm329q.png
Susi Pudjiastuti Asyik Memasak Sambil Merokok, Kena Semprot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/320/2799895/anggota-tni-gugur-dalam-kontak-tembak-dengan-teroris-papua-susi-pudjiastuti-bebaskan-semua-sandera-h9BcJjWzo8.jpg
Anggota TNI Gugur dalam Kontak Tembak dengan Teroris Papua, Susi Pudjiastuti: Bebaskan Semua Sandera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/25/455/2733947/susi-pudjiastuti-buka-restoran-di-pinggir-pantai-begini-penampakannya-KGvTPQ8xTj.jpg
Susi Pudjiastuti Buka Restoran di Pinggir Pantai, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/09/320/2591250/susi-pudjiastuti-undang-elon-musk-ke-pangandaran-netizen-nanti-suguhi-seblak-ikan-tenggiri-pedas-MTNaYQ6opc.jpg
Susi Pudjiastuti Undang Elon Musk ke Pangandaran, Netizen: Nanti Suguhi Seblak Ikan Tenggiri Pedas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/04/320/2542563/isoman-di-pinggir-pantai-susi-pudjiastuti-ada-yang-batuk-pilek-anggap-saja-omicron-eZiWfE8dxq.jpg
Isoman di Pinggir Pantai, Susi Pudjiastuti: Ada yang Batuk Pilek Anggap Saja Omicron
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement