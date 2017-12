JAKARTA – Tepat pukul 00.00 WIB pada12 Desember ini Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017 resmi dimulai. Banyak yang menunggu-nunggu perayaan belanja online terbesar di Indonesia ini.

Masyarakat yang ikut merayakan kemeriahan Harblonas 2017 ini pun membuat berbagai komentar di media sosial Twitter. Mulai dari curahan penantian akan Harbolnas 2017 ini hingga diskon palsu yang ditemukan saat berbelanja.

Salah satu akun yang menunjukkan antusiasme Harbolnas yaitu dengan nama akun atas nama @verinaadita : been waiting for harbolnas since last week, now here I am; standing in front of mbak kasir Indomaret for paying bills from 3 e-commerces😅 #notanimpulsivebuyingtho #ineedthemnotwantthem #thisiscalledsmartbuying

Antusiasme lain juga ditunjukkan oleh pemilik akun @jeonsies : good morning tis a good time to spend my entire fortune on harbolnas.

Tidak berhenti di situ, akun @nicoteane memanfaatkan Harbolnas untuk persiapan natal, dia mengatakan “Anyways harbolnas discounts are everywhere so this is a good chance for y'all to find affordable Christmas gifts,” ujarnya dalam akunnya.

Sekadar informasi, perayaan belanja online tahun ini menjadi yang terbesar selama 5 tahun sejak lahirnya Harbolnas. Tahun ini ada peningkatan dalam jumlah e-commerce yang bergabung menjadi 254 e-commerce yang sebelumnya hanya berjumlah 211 e-commerce.

Beberapa e-commerce yang bergabung dalam merayakan Harbolnas tahun ini antara lain PT Berrybenka, PT Rocktokom Ritel Busana, VIP Plaza (PT VIP Plaza), Zalora (PT Fashion Eservices Indonesia), Golden Rama Tours & Travel (PT Golden Rama Express), Shopee (PT Shopee International Indonesia), Dotstoyland.com (PT Rajawali Kreatif Sentosa).

Selain itu, ada OPTIK SEIS (PT Optik Seis Jaya), The Executive (PT Delamibrands Kharisma Busana), The Body Shop (PT Monica Hijau Lestari), dan MatahariMall.com (PT Solusi Ecommerce Global).

