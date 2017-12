JAKARTA - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) segera mengambil alih saham 73,8% PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Hal ini setelah adanya kesepakatan jual beli saham bersyarat Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) dengan Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. (AFI) dan entitas-entitas terafiliasi lainnya.

AFI merupakan suatu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd yang saat ini memiliki 73,8% kepemilikan saham di Danamon.

Investasi strategis Bank of Tokyo-Mitsubishi dilaksanakan melalui tiga tahap untuk mengakuisisi saham mayoritas Danamon. Demikian seperti dikutip dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Chief Executive Officer (CEO) MUFG untuk wilayah Asia & Oceania Takayoshi Futae mengatakan, tahap pertama yakni dengan membeli 19,9% saham di Danamon, dengan harga Rp8.323 (USD0,61) per saham dan dengan jumlah investasi sebesar Rp.15,875 triliun (USD1,171 miliar).

Harga tersebut adalah berdasarkan 3Q17 P/B dengan nilai 2,0x dengan pemberlakuan beberapa penyesuaian tertentu. Pada tahap ini, AFI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Danamon.

Pada tahap kedua, MUFG berencana untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta persetujuan terkait lainnya untuk membeli tambahan 20,1% saham untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Danamon menjadi 40%.

Tahap ini diharapkan akan diselesaikan antara kuartal II-kuartal III 2018, dengan bergantung pada didapatnya persetujuan-persetujuan tersebut.

Sementara pada tahap ketiga, MUFG berencana untuk meningkatkan kepemilikannya di Danamon di atas 40%, dan hal ini akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham Danamon lainnya baik untuk tetap menjadi pemegang saham atau mendapatkan uang tunai dari MUFG. Dengan diselesaikannya tahap ketiga, kepemilikan final MUFG di Danamon akan menjadi sebesar 73,8% atau menjadi pemegang saham terbesar Danamon.

"Danamon merupakan suatu institusi yang dihormati di sektor perbankan lokal, dikenal dengan tim manajemennya yang berpengalaman dan kompeten, platform bisnis yang sehat dan waralaba yang menguntungkan, dan akan memberikan tambahan yang sangat disambut dan strategis bagi grup MUFG pada saat kami terus melanjutkan strategi regional kami," katanya.

Investasi MUFG di Danamon melambangkan suatu tonggak sejarah baru untuk rencana strategis MUFG di Asia & Oceania. Bank tersebut telah mengembangkan keberadaannya, mendiversifikasi bauran bisnisnya di wilayah tersebut dan memperkuat bisnis perbankan komersialnya melalui kemitraan strategis dengan bank-bank terkemuka di wilayah ini.

(dni)