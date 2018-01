JAKARTA - Harga Emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) hari ini turun tajam hingga Rp5.000. Harga emas Antam 1 gram dijual di harga Rp642.000 dengan harga pembelian kembali Rp561.000 per gram.

Melansir laman logam mulia, Jakarta, Kamis (3/1/2018), harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.245.000 dengan harga per gram Rp622.500. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.545.500 dengan harga per gram Rp618.200.

Harga emas 3 gram dipatok Rp1.849.000 dengan harga per gram Rp616.333. Harga emas 4 gram senilai Rp2.453.000 dengan harga per gram Rp613.250.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.067.000 dengan harga per gram Rp613.400. Harga emas 10 gram dijual Rp6.059.000 dengan harga per gram Rp605.900.

Harga emas 25 gram Rp15.008.000 dengan harga per gram Rp600.320. Harga emas 50 gram sebesar Rp29.866.000, dengan harga per gram Rp600.320.  

Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp59.556.000, dengan harga per gram Rp595.560. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp148.499.000, dengan harga per gram Rp593.993, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp296.620.000 dengan harga per gram Rp593.240.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.513.000 dengan harga per gram sebesar Rp651.300, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.602.000 dengan harga per gram sebesar Rp630.100.

