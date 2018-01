NEW YORK – Harga minyak hari ini mengalami kenaikan ke level tertinggi sejak Mei 2015. Harga minyak meroket akibat kisruh di Iran dan penurunan cadangan minyak di AS.

Melansir Reuters, Jumat (5/12/2018), harga minyak mentah Brent naik 23 sen menjadi USD68,07 per barel setelah sebelumnya mencapai level tertinggi USD68,27. Sementara itu, harga minyak mentah patokan AS naik 38 sen menjadi USD62,01 per barel yang sebelumnya mencapai USD62,21 per barel.

Cuaca ekstrim di AS membuat permintaan minyak makin tinggi dan memicu kenaikan harga. Harga minyak berjangka turun 0,7% menjadi USD2,07 per galon.

"Hasil imbang itu cukup sesuai dengan apa yang telah kita lihat di paruh kedua tahun 2017," kata Direktur Riset Komoditas di ClipperData Matt Smith.

Stok minyak AS turun lebih dari 78 juta barel sejak pertengahan 2017 menjadi 424,5 juta barel. Posisi ini merupakan yang terendah sejak September 2015.

Produsen terbesar ketiga OPEC, telah menambahkan premi risiko geopolitik terhadap harga minyak, meskipun produksi dan ekspor negara tersebut belum terpengaruh, kata beberapa sumber.

Ini adalah pertama kalinya sejak Mei 2015, saat minyak berada pada level tertinggi sejak Desember 2014 - sebulan setelah sebuah keputusan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk menghentikan pemangkasan produksi untuk mendukung harga.



OPEC, yang didukung oleh Rusia dan non-anggota lainnya, mulai mengurangi produksi setahun yang lalu untuk menghilangkan kelebihan pasokan minyak sejak 2 tahun lalu.

Potongan OPEC membantu mengurangi persediaan global, bahkan saat produksi di Amerika Serikat meningkat menjadi 9,78 juta barel pada pekan lalu.

(kmj)