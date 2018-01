MANADO - Pergerakan lalu lintas udara selama periode Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 (Nataru) di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado mengalami peningkatan sebesar 3% dengan total 187.398 dibandingkan dengan musim libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

Sedangkan pergerakan pesawat dan kargo mengalami penurunan, untuk pesawat turun 5% dengan total 1.701 dan kargo turun sebesar 6% dengan total 903.140 kg dibandingkan periode Nataru tahun 2016/2017. Adapun rata-rata per hari pergerakan penumpang sejumlah 8.518, pergerakan pesawat sejumlah 77, dan kargo sejumlah 41.051 kg.

Puncak arus mudik sendiri terjadi pada H-2 Natal 23 Desember 2017 yang mana pergerakan penumpang mencapai 9.256 pax dan puncak arus balik terjadi pada H+6 Tahun Baru 2018 7 Januari 2018 sebesar 9.096 pax. Adapun On Time Performance On Time Performance (OTP) rata-rata sebesar 50%.

“Meskipun jumlah pesawat dan kargo mengalami penurunan dibandingkan dengan musim libur Natal dan Tahun Baru 2017, namun pelayanan angkutan udara terpantau semakin baik. Dapat disampaikan bahwa tidak ada kejadian menonjol yang mempengaruhi operasional bandara maupun penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2017/2018,” jelas General Manager Bandara Internasional Sam Ratulangi, Minggus E.T Gandeguai saat penutupan posko Nataru, Selasa (9/1/2018).

Pergerakan lalu lintas udara di Bandara Sam Ratulangi Manado selama tahun 2017 melayani hingga 2.713.546 penumpang atau naik 4% dibandingkan 2016 diiringi pula dengan peningkatan jumlah pergerakan pesawat sebesar 4% dengan jumlah 27.890 dan pergerakan kargo yang meningkat 13% atau sejumlah 13.711.312 kg.

“Pertumbuhan positif di tahun 2017 ini semoga akan terus berlanjut dan semakin baik di tahun 2018," ujar Minggus.

Pertumbuhan jumlah penumpang internasional menurut Minggus turut berperan besar dalam peningkatan jumlah penumpang di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Jumlah penumpang internasional sebesar 170.384 meningkat hingga 77% dibandingkan tahun 2016 yang jumlah penumpang internasionalnya sebesar 96.210.

Penumpang internasional didominasi oleh penumpang Cina. Selama 2017 penumpang Cina yang keluar dan masuk ke Sulawesi Utara melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi sejumlah 164.954 penumpang, dengan penumpang terbanyak dari Guangzhou yaitu sejumlah 51.622 penumpang.

Secara total rata-rata pergerakan lalu lintas udara selama tahun 2017 yaitu pesawat 2.324 penerbangan per bulan, penumpang 226.128 per bulan, dan kargo sejumlah 1.142.609 kg per bulan.

"Pertumbuhan positif ini akan terus diimbangi dengan sarana prasarana yang akan terus ditambah dan diperbaiki demi menunjang operasional,” pungkas Minggus.

(kmj)