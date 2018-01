JAKARTA - Pulau umumnya terbentuk secara alami lewat mekanisme geologi di bumi. Tapi dengan kecanggihan teknologi, manusia ternyata juga bisa membuat pulau buatan. Tak jarang, pulau-pulau itu dibentuk dengan amat indahnya. Inilah deretan pulau buatan mempesona di dunia.

1.The World Islands

Seperti Palm Islands, The World Islands atau Kepulauan Dunia juga berada di Dubai, Uni Emirat Arab tepatnya terletak di Teluk Persia. The World Islands adalah satu dari banyak pulau buatan di Dubai. Kepulauan ini terbuat dari pulau-pulau kecil yang ditempatkan dalam bentuk peta dunia. Kepulauan ini terbangun dari pasir yang dikeruk dari perairan pantai dangkal dari Dubai. Proyek ini dirancang oleh penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

2.Palm Islands

The Palm Jumeirah merupakan salah satu dari tiga set pulau buatan manusia. Palm Islands terletak di pantai Dubai, di Uni Emirat Arab. Kepulauan ini dibangun menggunakan reklamasi tanah oleh perusahaan pemerintah UEA, Nakheel. Pulau ini dinilai artistik dari udara karena berbentuk seperti pohon palm.

3.Ile aux Cygnes

Ile aux Cygnes di Prancis adalah sebuah pulau kecil buatan di Sungai Seine yang membelah kota Paris. Dibuat pada 1827, pulau ini untuk melindungi pelabuhan Grenelle. Ada tiga jembatan penyeberangan di pulau ini dan jalan pohon. Salah satu fitur utama dari pulau ini adalah replika patung Liberty, yang menghadap ke arah patung asli Liberty di New York.

4.Amwaj Island

Kepulauan Amwaj di Bahrain adalah kelompok pulau buatan di Teluk Persia. Pulau-pulau ini direklamasi dari laut dangkal. Amwaj adalah sebuah proyek perintis untuk menawarkan 100% kepemilikan freehold untuk ekspatriat di Bahrain. Proyek ini terdapat infrastruktur yang lengkap, dengan bangunan komersial, perumahan, hotel, dan marina melingkar.

5.The Thums

Kepulauan The Thums adalah rangkaian pulau buatan di lepas pantai Long Beach, California, Amerika Serikat (AS). Dibangun pada 1965, sebagai pintu masuk lapangan pengeboran minyak Wilmington, The Thums adalah satu-satunya kepulauan yang terdapat rig pengeboran minyak. Meski demikian kepulauan ini dihiasi dengan sejumlah situs wisata The Condo, air terjun dan lanskap pemandangan indah.

6.Spiral Island

Spiral Island (Pulau Spiral) di Meksiko adalah sebuah pulau buatan manusia mengambang, dalam arti sebenarnya. Pulau yang dibangun oleh seniman Inggris Richard "Reishee" Sowa pada 1998 ini menggunakan lebih dari seperempat juta botol plastik. Pulau ini sempat hancur saat badai Emily melanda Meksiko. Lalu pada 2005, pulau ini dibangun kembali.

7.Peberholm

Peberholm adalah sebuah pulau buatan di Selat Oresund, Denmark. Pulau kecil nan indah ini dibangun untuk memiliki titik crossover antara jembatan dan terowongan bebas hambatan antara Swedia dan Denmark.

8.Uros Island

Uros Island (Kepulauan Uros) di Peru, terbuat dari alang-alang yang tumbuh di sepanjang tepi Danau Titicaca, Puno. Alang-alang ini menyebabkan pulau ini mengambang. Masing-masing pulau buatan memiliki 2-10 buluh rumah, tergantung pada ukuran. Pulau terbesar memiliki menara pengawas. Sayangnya, meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke pulau ini ternyata mempengaruhi budaya tradisional suku Uros. Masalah lingkungan dan kesehatan juga meningkat di sini.

9.The Pearl-Qatar

Pearl-Qatar adalah sebuah pulau buatan manusia di Doha, Qatar. Luasnya sekitar 4 juta meter persegi dan tanah pertama di Qatar yang tersedia untuk kepemilikan dibebaskan untuk warga negara asing. Pulau ini mengalami peningkatan populasi dari 3.000 orang pada 2011 menjadi 12.000 orang pada tahun 2015. Pearl-Qatar, diharapkan untuk mengakomodasi fasilitas hiburan yang besar bagi warga maupun wisatawan dalam waktu dekat.

10.Kamfers Dam Island

Kamfers Dam Island (Pulau Kamfers Dam) terletak di Danau Kamfers Dam di Afrika Selatan, sebelah utara Kimberly. Pulau ini dibangun dalam bentuk huruf "S" raksasa. Pulau ini telah menjadi tempat berkembang biak burung Flamingos sejak pembangunannya pada 2006. Pulau Kamfers Dam dibangun menggunakan 26.000 ton bahan. Namun, karena memburuknya kualitas air dan meningkatnya permukaan air, pulau ini dalam bahaya.

Pulau Buatan Termahal

1.The World Island in Dubai

Pulau ini dirancang sebagai pulau pribadi selebriti yang membutuhkan privasi. Pembangunannya dimulai pada 2003 dan sempat dihentikan karena krisis keuangan.

2.Dubai Palm Jumeriah

Pembangunan Dubai Palm Jumeriah menggunakan 94 juta meter kubik pasir dan 7 juta ton batu. Dari udara, terlihat seperti pohon palem yang membentang sepanjang 5 kilometer di Teluk Persia.

3.Amwaj Islands

Pulau-pulau di Amwaj Island d Bahraian dibangun pada 2006 dengan investasi sebesar USD1,5 miliar. Pulau buatan ini berada di atas laut dan dilengkapi dengan dermaga.

4.Floating Island

Arsitek asal New York, AS Vito Acconci menciptakan pulau terapung berbentuk kerang di Sungai Mur di Graz, Austria. Di dalam pulau itu dibangun sebuah kafe dan bagian atasnya bisa dijadikan amphiteater.

5.Umihotaru

Pulau ini unik. Dilihat dari luar angkasa, pulau Umihotaru terlihat seperti leher yang membentang sepanjang Teluk Tokyo sampai pertengahan perairan. Mobil memasuki terowongan yang menghubungkan pulau tersebut.

6.Harbor Island

Harbor Island San Diego California Amerika Serikat (AS) memiliki luas 395 hektare lahan untuk konstruksi dan membutuhkan 24 juta meter kubik pasir. Di Harbor Island terdapat pelabuhan industri terbesar di dunia.

