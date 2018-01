JAKARTA - Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPI) mengungkapkan harga beras kelas medium di pedagang eceran tinggi karena harga beli di pasar induk pun sudah tinggi. Dengan harga beli pedagang pasar di induk sebesar Rp10.700 per kg, membuat mereka harus menjual kembali dengan harga Rp11.000 per kg.

Sekertaris Jenderal APPI Ngadiran mengatakan, untuk harga umum beras kelas medium per kilogram saat ini sekira Rp10.700 - Rp11.000. Untuk harga beras di operasi pasar (OP) sebesar Rp9.300 atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450 per kg.

"Pedagang beli itu sudah Rp10.700 per kg dan Rp10.500 per kg. Harga sudah tinggi dan dapatnya paling untung juga cuma Rp300 perak," ujarnya kepada Okezone.

Menurut informasi yang didapat Ngadiran, kenaikan harga beras utamanya kelas medium terjadi karena pasokan kurang. "Musimnya kan memang musim hujan, sehingga pasokannya kurang," tuturnya.

Mengutip data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SPK2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium tercatat terus mengalami kenaikan. Pada Minggu 7 Januari, harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp11.041.

Satu hari berikutnya meningkat menjadi Rp11.131 per kg dan Selasa 9 Januari 2018 meningkat lagi menjadi 11.177 per kg. Harga tersebut sudah melampaui HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.450 per kg.

(mrt)