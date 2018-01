JAKARTA – Wall Street turun selama dua hari berturut. Bursa saham AS ditutup melemah pada perdagangan Selasa 30 Januari 2018. Wall Street tertekan turunnya saham sektor kesehatan dan kenaikan imbal hasil obligasi.

Melansir Reuters, Rabu (31/1/2018), indeks Dow Jones juga mengalami penurunan persentase harian terbesar sejak Mei 2017 dan penurunan 1,37% hari ini merupakan penurunan satu hari terbesar kedua sejak pemilihan Donald Trump.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 362,59 poin atau 1,37% menjadi 26.076,89. Untuk S&P 500 kehilangan 31,1 poin atau 1,09% menjadi 2.822,43. Sedangkan Nasdaq Composite turun 64,02 poin atau 0,86% menjadi 7.402,48.

Hasil obligasi pemerintah AS naik ke level tertinggi setelah dimulainya pertemuan dua hari Federal Reserve yang akan menjelaskan prospek kenaikan ekonomi dan tingkat suku bunga bank sentral.

"Investor menduga suku bunga meningkat," kata Ahli Strategi Investasi di Schroders Jonathan Mackay di New York.



Saham kesehatan memicu indeks utama lebih rendah pada berita bahwa Amazon.com, Berkshire Hathaway Inc dan JPMorgan Chase & Co akan bersama-sama membentuk perusahaan layanan kesehatan untuk membantu mengendalikan biaya.

Indeks S & P 500 Healthcare mengalami penurunan terbesar di antara 11 sektor utama, turun 2,13%.



"Investor sedikit khawatir dengan inflasi yang membuat beberapa orang percaya bahwa Fed mungkin lebih agresif dalam hal menaikkan suku bunga," kata Kepala Strategi Investasi di SlateStone Wealth Robert Pavlik.

(kmj)