NEW YORK - Saham-saham di Wall Street ditutup beragam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Pergerakan dua arah bursa saham AS karena para investor mempertimbangkan data-data ekonomi terbaru dan laporan laba perusahaan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 37,32 poin atau 0,14% menjadi berakhir di 26.186,71 poin. Indeks S&P 500 mengalami penurunan 1,83 poin atau 0,06% menjadi ditutup pada 2.821,98 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 25,62 poin atau 0,35% menjadi berakhir di 7.385,86 poin.

Baca Juga: Wall Street Dibuka Lesu Terhantam Anjloknya Saham Microsoft



Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 27 Januari, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran disesuaikan secara musiman mencapai 230.000, turun 1.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Kamis (1/2). Tingkat minggu sebelumnya direvisi turun 2.000 dari 233.000 menjadi 231.000.



Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 234.500, turun 5.000 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya. Rata-rata minggu sebelumnya direvisi turun 500 dari 240.000 menjadi 239.500, kata departemen tersebut.

Baca Juga: Wall Street Menguat Sambut Keputusan The Fed Tahan Suku Bunga



Kemarin Federal Reserve AS mempertahankan target suku bunga acuannya tidak berubah pada 1,25% hingga 1,5% setelah pertemuan kebijakan dua hari, sementara memberikan penilaian positif terhadap pertumbuhan ekonomi AS baru-baru ini.



"Kenaikan dalam lapangan pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, dan bisnis investasi tetap telah menguat, serta tingkat pengangguran tetap rendah," Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan the Fed, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Wall Street Turun Imbas Jatuhnya Saham Kesehatan

The Fed juga memperkirakan inflasi AS pada basis 12 bulan "bergerak naik tahun ini dan menjadi stabil" di sekitar target bank sentral 2,0% dalam jangka menengah.



Di sisi laporan laba perusahaan, Facebook melaporkan laba dan pendapatan kuartal keempat yang keduanya mengalahkan ekspektasi pasar. Perusahaan mengatakan pada Rabu (31/1) bahwa laba bersih per sahamnya yang disesuaikan mencapai USD2,21, sementara pendapatannya mencapai USD12,97 miliar.

(kmj)