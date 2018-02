NEW YORK - Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan pekan ini, karena nilai dolar Amerika Serikat (AS) yang lebih menguat. Hal ini lantas membuat komoditas-komoditas yang dihargakan dalam mata uang AS kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Dolar AS melonjak terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Jumat 2 Februari 2018, setelah laporan pekerjaan non pertanian negara itu keluar lebih baik dari perkiraan.

Total pekerjaan non pertanian AS meningkat sebesar 200.000 pada Januari, mengalahkan konsensus pasar 175.000, dan tingkat pengangguran tidak berubah sebesar 4,1%. Demikian data dari Departemen Tenaga Kerja AS,

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,58 persen menjadi 89,128 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT).

Sementara itu, jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS meningkat enam rig menjadi total 765 rig minggu ini, tingkat tertinggi sejak Agustus 2017, kata perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes dalam laporan mingguannya.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret, turun USD0,35 menjadi menetap di USD65,45 per barel di New York Mercantile Exchange.

Patokan harga global, yakni minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, kehilangan USD1,07 menjadi ditutup pada USD68,58 per barel di London ICE Futures Exchange.

