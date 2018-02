JAKARTA – Bangunan yang ikonik kerap menjadi identitas suatu negara di belahan dunia. Misalkan, Amerika yang terkenal dengan Patung Liberty. Kemudian Inggris dengan Big Ben-nya.

Setidaknya terdapat 8 bangunan ikonik di dunia yang sangat terkenal. Berikut ini rinciannya.

1. Patung Liberty Amerika Serikat (AS)

Patung Liberty merupakan patung berukuran raksasa di Pulau Liberty, di muara Sungai Hudson di New York Harbor, Amerika Serikat. Patung ini dihadiahkan Prancis untuk AS pada akhir abad ke-19 dan merupakan suatu simbol selamat datang untuk pengunjung, imigran dan orang Amerika yang kembali. Patung perunggu yang diresmikan pada 28 Oktober 1886 ini merupakan hadiah seratus tahun kemerdekaan AS dan merupakan ungkapan persahabatan antara kedua negara.

2. Big Ben, Inggris

Big Ben adalah nama yang merujuk pada sebuah menara jam yang terletak di Gedung Parlemen di Westminster, London, Inggris. Jam ini terletak di timur laut dari Rumah Parlemen di Westminster, London. Menara ini tingginya 96.3 meter (316 kaki) dan dibangun dengan gaya Gothik Victoria. Menara ini dibangun di atas tanah berukuran 15 meter kali 15 meter, fondasi terbuat dari beton setebal 3 meter (9 kaki), pada kedalaman 4 meter (13 kaki) di bawah permukaan.

3. Colosseum, Italia

Colosseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator dibangun oleh Vespasian. Tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amfiteater atau dengan nama aslinya Flavian Amphitheatre. Situs ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh Walikota Vespasian pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur Kerajaan Romawi yang pernah dibangun.

4. Patung Merlion, Singapura

Merlion atau Singa laut adalah patung yang berkepala singa dengan badan seperti ikan. Namanya merupakan gabungan dari ikan duyung dan singa. Merlion dirancang oleh Fraser Brunner untuk Badan Pariwisata Singapura (STB) pada 1964 dan dipergunakan sebagai logonya hingga 1997. Perdana Menteri saat itu, Lee Kuan Yew meresmikan upacara pemasangan Merlion di Singapura pada 15 September 1972.

5. Gedung Opera Sydney, Australia

Gedung Opera Sydney (Sydney Opera House ) di Sydney, New South Wales adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Bennelong Point di Sydney Harbour dekat Sydney Harbour Bridge dan pemandangan kedua bangunan ini menjadi ikon tersendiri bagi Australia. Selain sebagai objek pariwisata, gedung ini juga menjadi tempat berbagai pertunjukkan teater, balet, dan berbagai seni lainnya.

6. Burj Khalifa, Uni Emirat Ar

Burj Khalifa sebelumnya bernama Burj Dubai, adalah sebuah pencakar langit di Dubai, Uni Emirat Arab yang diresmikan pembukaannya pada 4 Januari 2010. Ketinggian pencakar langit ini adalah 828 meter (2.717 kaki). Burj Khalifa pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Dimulai dari melewati ketinggian Taipei 101 sebagai bangunan tertinggi di dunia pada 21 Juli 2007.

7. Menara kembar Petronas, Malaysia

Menara Petronas adalah dua buah pencakar langit kembar di Kuala Lumpur, Malaysia yang sempat menjadi gedung tertinggi di dunia dilihat dari tinggi pintu masuk utama ke bagian struktur paling tinggi. Menara ini dirancang oleh Adamson Associates Architects, Kanada bersama dengan Cesar Pelli dari Cesar Pelli of Cesar Pelli & Associates Architects AS yang selesai dibangun setinggi 88 lantai pada 1998.

8. Taj Mahal di India

Taj Mahal adalah sebuah monumen di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah musoleum untuk istri Persianya, Arjumand Banu Begum, juga dikenal sebagai Mumtaz-ul-Zamani atau Mumtaz Mahal.Pembangunannya menghabiskan waktu 22 tahun ( 1630-1653 ) dan merupakan sebuah adi karya dari arsitektur Mughal. (Bobby Firmansyah)

(dni)