TANGERANG - BCA Finance menargetkan pembiayaan kendaraan bermotor sepanjang tahun ini bisa mencapai Rp30 triliun. Angka tersebut dinilai realistis, setelah melihat pencapaian pembiayaan kendaraan setiap bulan yang rata-rata sebesar Rp2,5 triliun.



”Setiap bulan kita salurkan Rp2,5 triliun dengan jumlah unit sebanyak 15.000. Jadi, kalau sampai akhir tahun saya kira bisa Rp30 triliun,” kata Direktur BCA Finance Petrus Karim di sela-sela acara BCA Expoversary di ICE BSD Tangerang, Banten, Jumat (9/2/2018).



Dia menambahkan, target pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kondisi pasar automotif yang menurutnya cukup stabil. Petrus memperkirakan, penjualan mobil nasional tahun ini tidak akan jauh dengan tahun lalu.



”Kita mengikuti industri saja, asosiasi bilang penjualannya tidak akan jauh-jauh dari 2017,” ujarnya.

Menurut Petrus, pembiayaan kendaraan BCA memiliki kinerja cukup baik. Terbukti dari rasio kredit bermasalah (non performing loan /NPL) perseroan yang hanya 0,6%, jauh di bawah rata-rata industri yang lebih dari 3%. Petrus mengatakan, terkait penyelenggaran pameran BCA Expoversary, khusus BCA Finance mengajak hampir semua merek mobil yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi.



Event tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena banyak menawarkan promo istimewa. ”BCA memberikan bunga cicil an istimewa yaitu 3,61% untuk tenor 24 bulan dan 36 bulan,” kata dia.



Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan, BCA Expoversary merupakan wadah one stop service bagi nasabah Bank BCA dalam rangka memeriahkan ulang tahun yang ke-61.

Pada acara tersebut, selain pembiayaan kendaraan bermotor, BCA juga menawarkan aneka promo untuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang melibatkan sejumlah pengembang perumahan.



”Khusus kendaraan, kami libatkan sekitar 22 merek kendaraan, enam pengembang dan puluhan booth makanan/ minuman hingga fashion lifestyle,” ujar Jahja.

Jahja menambahkan, dalam pameran tersebut BCA tidak menargetkan nilai transaksi secara khusus. Menurut dia, ajang ini justru untuk lebih meningkatkan hubungan baik dengan nasabah.



”Biasanya kita tidak pasang target, tapi hasilnya biasanya bagus. Event ini juga menjadi bagian dari cara perusahaan mempertahankan posisi sebagai brand pilihan andalan masyarakat,” ujar dia.



