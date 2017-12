JAKARTA - PT Bank Central Asia (BCA) mengatakan bahwa perseroan akan menerapkan skema baru biaya transaksi pada kartu kredit pada awal tahun 2018. Biaya merchant discount rate (MDR) itu akan diberlakukan pada transaksi kartu debit pada mesin Electronic Data Capture (EDC) bank yang sama atau on us, serta transaksi kartu debit pada mesin EDC beda bank atau off us.

"Pemberlakuannya awal Januari 2018. Tepatnya kapan, kita akan melihat persiapan IT kita," kata Corporate Secretary Bank BCA, Jan Hendra di Palalada Restaurant, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Jan menuturkan, perseroan telah menjalankan program edukasi kepada merchant yang bekerjasama dengan BCA sejak dua bulan lalu. Implementasinya, lanjut dia, memang menunggu peluncuran program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) oleh Bank Indonesia (BI) yang telah dilaksanakan pada 4 Desember lalu.

"Kita lakukan edukasi ke merchant sejak dua bulan lalu, karena ini kebijakan baru kita susulkan lagi bahkan ada beberapa merchant yang besar kita datangi kita jelaskan lagi," kata dia.

Bank Indonesia sendiri telah menetapkan biaya MDR untuk transaksi menggunakan kartu debit bank di mesin EDC bank tersebut (on us) sebesar 0,15%, dari sebelumnya tidak dikenakan biaya.

Sementara itu, untuk transaksi menggunakan kartu debit pada mesin EDC pada bank lain atau off us maka akan pihak merchant akan dikenakan biaya sesuai dengan skema off us. Setelah peluncuran GPN, terjadi perubahan biaya MDR untuk transaksi off us yang berdasarkan jenis industri. Sebelumnya, pihak merchant dikenakan biaya 2% hingga 3%.

Jan Hendra merincikan, diketegori reguler atau ritel beban MDR bagi merchant untuk transaksi off us adalah 1%. Lalu, untuk tarif MDR untuk transaksi off us pada sektor pendidikan adalah 0,75%.

Sementara, untuk tarif transaksi off us MDR pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dikenakan biaya sebesar 0,50%. Khusus untuk transaksi bantuan sosial (bansos) non tunai, pajak, paspor, dan donasi sosial atau nirlaba dikenakan biaya MDR 0% untuk transaksi off us dan on us, alias tidak dikenakan biaya

"Pada dasarnya kami siap, justru yang kami konsen adalah partner kita, mereka harus mempersiapkan diri karena mereka butuh rekonsiliasi," tukas dia.

