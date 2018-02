JAKARTA - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 14 Februari-15 Februari 2018 memutuskan untuk mempertahankan 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day RR Rate) di level 4,25%. Dengan demikian ini menjadi bulan kedua ditahun 2018 BI menahan suku bunga acuannya di level 4,25%.

Sebelumnya, sepanjang 2017, BI juga telah menahan suku bunga acuannya di level 4,25% selama tiga kali berturut-turut sejak Oktober hingga Desember.

Baca Juga: BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di 4,25%

Adapun suku bunga Deposit Facility (DF) tetap pada level 3,5% dan Lending Facility (LF) pada level 5%, berlaku efektif sejak 19 Februari 2018.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14-15 Februari 2018 memutuskan untuk tetap mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate di level 4,25%" ujar Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Ditahannya suku bunga ini memang sudah diprediksi beberapa ekonom. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor mulai dari tingkat inflasi hingga proyeksi kenaikan suku bunga yang akan dilakukan bank sentral AS, The Fed sepanjang 2018.

Baca Juga: BI: Peluang Penurunan Suku Bunga Acuan Sudah Terbatas

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, kebijakan tahan suku bunga acuan ini didorong arah kebijakan yang netral. Hal ini untuk menjaga inflasi di target sasaran BI yang sebesar 3,5±1%.

Selain itu, yang juga jadi pertimbangan BI yakni menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang dipengaruhi penguatan dolar AS akhir-akhir ini terhadap mata uang Asia di tengah rencana pengetatan kebijakan moneter The Fed tahun ini. Dimana, Bank Sentral AS ini diprediksi akan melakukan kenaikan suku bunga acuannya sebesar 50-75 basis points (bps).

Baca Juga: Gubernur BI: Ruang Penyesuaian Suku Bunga Acuan Sempit di Tahun Ini

Lebih lanjut, ekspektasi kenaikan inflasi AS yang telah mendorong kenaikan yield US Treasury di atas level 2,8% sehingga mendorong sell-off di pasar keuangan Emerging Market, juga menjadi pertimbangan BI.

"Selain itu, BI diperkirakan akan mengevaluasi dampak dari percepatan implementasi GWM (Giro Wajib Minimum) rata-rata serta pelonggaran kebijakan makroprudensial yang diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan, yang pada akhirnya akan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Mempertimbangkan potensi kenaikan FFR 50-75 bps pada tahun ini yang juga diikuti oleh pengurangan stimulus moneter dari Bank of Japan (BOJ) and the European Central Bank (ECB), suku bunga acuan BI diperkirakan tetap di level 4,25% hingga akhir tahun ini," jelas dia kepada Okezone.

Prediksi yang sama diberikan Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Pieter Abdullah Redjalam yang menyatakan BI akan kembali putuskan tahan suku bunga acuannya. Dia menjelaskan, pelonggaran sangat tak mungkin menjadi opsi oleh BI karena penurunan sepanjang 2016 lalu sebanyak 200 bps. Selain itu, kebijakan GWM rata-rata yang diluncurkan pada Januari lalu sudah cukup menjadi pilihan lain selain pelonggaran 7-Days Repo Rate. "Kalau saya melihat masih akan tahan, BI tak mungkin menurunkan. Pilihannya menahan dan menaikkan, tapi lihat kondisi Rupiah yang tertekan akhir-akhir ini karena penguatan Dolar As, serta The Fed yang akan menaikkan suku bunganya di tahun ini, timingnya belum pas naik. Jadi BI akan tetap tahan di 4,25%," ucapnya kepada Okezone.