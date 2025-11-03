Purbaya Sebut IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara ihwal sorotan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menjadi Kota Hantu. Dia meyakini hal itu justru tidak akan terjadi.

"Rasanya nggak akan jadi Kota Hantu. Kalau ekonominya jadi bagus, uang saya akan banyak. Jadi anda gak usah takut. Jangan denger prediksi orang luar, sering salah kok," kata Purbaya usai menghadiri rapat bareng Komite IV DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Apalagi, kata dia, pemerintah sudah menyetujui pelibatan perusahaan swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan Perumahan di kawasan IKN.

"Harusnya udah mulai jalan tuh bangunan rumahnya," ujarnya.