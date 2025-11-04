Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Purbaya Pastikan IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |05:13 WIB
Purbaya Pastikan IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sorotan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menjadi Kota Hantu. 

Dia meyakini hal itu justru tidak akan terjadi.

"Rasanya nggak akan jadi Kota Hantu. Kalau ekonominya jadi bagus, uang saya akan banyak. Jadi anda gak usah takut. Jangan denger prediksi orang luar, sering salah kok," kata Purbaya usai menghadiri rapat bareng Komite IV DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Apalagi, kata dia, pemerintah sudah menyetujui pelibatan perusahaan swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan Perumahan di kawasan IKN. 

"Harusnya udah mulai jalan tuh bangunan rumahnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
