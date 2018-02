JAKARTA - Tingginya permintaan terhadap berbagai produk olahan berbahan dasar kelapa sawit dari dalam maupun luar negeri harus dapat ditanggapi secara positif oleh seluruh pelaku usaha.



Hal ini terlihat dari permintaan ekspor kelapa sawit Indonesia sepanjang 2017 yang naik 23% di angka 31,07 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25,11 juta ton.



Head of Agronomy Department di Asian Agri R&D Centre Bahilang, Sumatra Utara, Abdul Aziz mengatakan, dengan lahan perkebunan kelapa sawit yang terbentang luas dan prinsip tidak memperluas lahan baru, para pelaku industri kelapa sawit nasional didorong untuk meningkatkan produktivitas perkebunan di lahan yang ada saat ini.



Hal ini didasari kenyataan bahwa luas lahan perkebunan sering kali berbanding terbalik dengan hasil produksi yang masih tergolong minim.



”Untuk mengoptimalkan produksi kelapa sawit, intensifikasi dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/2/2018).

Aziz menjelaskan beberapa hal penting dalam program intensifikasi yang dilakukan Asian Agri, termasuk pemilihan material tanaman unggul untuk kebun kelapa sawit, jenis dan aplikasi pemupukan yang efektif.



”Kualitas dan konsistensi pemupukan tanaman menjadi faktor yang sangat menentukan peningkatan produksi kelapa sawit karena proses pemupukan menyediakan unsur hara sebagai nutrisi yang dibutuhkan tanaman,” ujar Aziz.



Dia menjelaskan, nutrisi yang cukup akan mendorong pertumbuhan tanaman yang sehat dan tahan terhadap hama dan penyakit serta dapat memproduksi tandan buah segar (TBS) dengan kandungan minyak yang tinggi.





Lebih lanjut Aziz menjelaskan, produktivitas tanaman kelapa sawit yang optimal juga sangat dipengaruhi pemilihan bibit yang tepat.



”Saat ini terdapat banyak bibit kelapa sawit yang dijual di pasar dan dapat diperoleh para petani maupun perusahaan dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan. Di Asian Agri, kami memproduksi bibit unggul Topaz untuk mendukung produktivitas perkebunan kelapa sawit,” paparnya.



Selain mendukung produktivitas di perkebunan milik perusahaan, ungkap Aziz, manfaat bibit kelapa sawit Topaz yang mampu berproduksi di atas rata-rata sejak panen pertama ini juga turut dirasakan para petani mitra.

”Bibit kelapa sawit Topaz mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) dan minyak sawit mentah dengan jumlah di atas rata-rata sehingga memberi kankeuntunganbagi petani maupun perusahaan dengan jumlah lahan yang sama, tetapi dengan hasil produksi yang lebih tinggi,” kata dia.



Tidak hanya menghasilkan buah dan minyak yang tinggi, bibit Topaz juga mampu beradaptasi dengan baik di tanah marginal dan memiliki pertumbuhan meninggi yang lambat, hal yang baik bagi tanaman kelapa sawit.



