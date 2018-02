JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur harga batu bara di Indonesia. Hal ini untuk memberikan harga batu bara yang terjangkau bagi PT PLN (Persero) dalam membeli batu bara untuk sumber energi di proyek pembangkit listriknya.

Pasalnya saat ini harga batu bara di dunia sedang melonjak tinggi sehingga terpengaruh dengan batu bara di Indonesia. Pengaturan harga ini akan dikeluarkan Presiden Jokowi melaui Peraturan Presiden (Perpres).

"PLN yakin kalau persoalan batu bara sudah selesai. Presiden akan mengeluarkan Perpres untuk mengamankan harga batu bara ini. Nantinya harga batu bara ini akan di fix price. Perpres akan keluar Maret," ungkap Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Menurutnya, harga batu bara yang tertuang dalam Perpres belum tentu berbentuk fix tarif dan bisa saja range. Namun pihaknya sendiri berharap itu dalam bentuk fix tarif.

"Enggak tahu. Mudah-mudahan fix aja. Waktu itu kan range ya tapi pemerintah maunya fix, ya boleh saja. Yang penting cukup keekonomiannya untuk PLN," jelasnya.

Sofyan mengatakan, pihaknya berharap harga batu bara fix bisa sama seperti dulu yakni di kisaran USD60 per ton-USD70 per ton. Selain itu, nantinya Perpres harga batu bara ini tidak hanya berlaku untuk PLN saja.

"Bisa untuk semua yang ada di Indonesia," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah harus segera memutuskan Harga Batu bara Acuan (HBA) utamanya untuk kebutuhan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebagai konsumen utama dari batu bara, kenaikan harga komoditas tersebut membuat PLN merugi hingga Rp16,18 triliun.

Asal tahu saja, tren naiknya harga batu bara pada Januari 2018, batubara berkalori 6.322 naik lagi ke posisi USD95,54 per ton atau lebih dari Rp1.297.000 per ton. Bulan Februari ini, Kementerian ESDM kembali menaikkan harga batubara acuan (HBA) menjadi USD100,69 per ton.

Ketentuan harga batu bara acuan untuk pasar domestik (domestic market obligation /DMO) akan berlaku selama dua tahun. Namun, detail ketentuan yang akan diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu hingga saat ini masih belum diputuskan.

Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik Jisman Hutajulu mengatakan, hingga saat ini peraturan menteri (permen) mengatur harga batu bara yang dijual di dalam negeri masih digodok oleh pemerintah lintas sektoral. ”Draf permennya sudah ada, tinggal ditandatangani Menteri ESDM (Ignasiun Jonan). Jadi, nanti aturannya berlaku untuk dua tahun, tidak untuk jangka panjang,” ujar Jisman dalam sebuah diskusi di Jakarta. Dia menambahkan, pembahasan mengenai penetapan harga batu bara untuk pasar domestik tersebut juga melibatkan kalangan pengusaha. Dia berharap aturan itu bisa membantu produsen listrik nasional dalam menekan biaya pokok produksi listrik. ”Kalau biaya pokok produksi bisa turun, itu bagus buat konsumen. Tapi PLN juga harus jadi lebih efisien,” ujar dia. Dalam satu tahun terakhir harga batu bara di pasar global terus mengalami kenaikan bahkan sempat mencapai USD100 per metrik ton. Kondisi tersebut dikeluhkan PT PLN (Persero) selaku konsumen batu bara yang menyerap komoditas itu untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).